Dolar
40.05
Euro
46.92
Altın
3,311.20
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,167.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA tarafından Beşiktaş Kulübüne verilen 900 bin avro para cezası onandı

Beşiktaş Kulübü, UEFA tarafından Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle kulübe verilen 900 bin avro para cezasının onandığını duyurdu.

Can Öcal  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
UEFA tarafından Beşiktaş Kulübüne verilen 900 bin avro para cezası onandı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde paylaşılan ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da gönderilen açıklamada, 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralı ihlal sürecine ilişkin davanın sonuçlandığı, Beşiktaş'ın yaptığı itirazın reddedildiği ve kulübe verilen 900 bin avro para cezasının onandığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Genç avukatlara büro kurabilmeleri için kredi desteği verilecek
DMM "720 bin kız çocuğu ilkokul 4. sınıftan sonra okulu bıraktı" iddialarını yalanladı
Kırklareli ve Uşak'taki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 bin 684 şahsı gözaltına aldındı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Şahin görevlerinden uzaklaştırıldı

Benzer haberler

UEFA tarafından Beşiktaş Kulübüne verilen 900 bin avro para cezası onandı

UEFA tarafından Beşiktaş Kulübüne verilen 900 bin avro para cezası onandı

UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu ilk maçları yarın tamamlanacak

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçları yarın yapılacak

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçı

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçı
Onur Bulut, Başakşehir'de yeniden istikrar yakalayıp eski formuna kavuşmak istiyor

Onur Bulut, Başakşehir'de yeniden istikrar yakalayıp eski formuna kavuşmak istiyor
Beşiktaş'ta yeni transfer Tammy Abraham, takımla ilk idmanına çıktı

Beşiktaş'ta yeni transfer Tammy Abraham, takımla ilk idmanına çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet