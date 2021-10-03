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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı.

Orhan Yoldaş   | 03.10.2021
Yeni Malatyaspor teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı

Malatya

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve kıymetli ekinine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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