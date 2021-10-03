Yeni Malatyaspor teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı

Malatya
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve kıymetli ekinine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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