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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, ligde sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda rakibine mağlup olmadı.

Volkan Kaşik   | 23.01.2021
Yeni Malatyaspor sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor

Malatya

Malatya ekibi, sahasında büyük takımlara karşı gösterdiği performansla dikkati çekiyor.

Geride kalan sezonlarda deplasmanlara göre seyircisi önünde daha iyi bir performans sergileyen sarı-siyahlılar, ligde sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda yenilmedi.

Yeni Malatyaspor, ilk Süper Lig deneyimini yaşadığı 2017-2018 sezonunun 16. haftasında Galatasaray ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Sarı-siyahlılar, 2018-2019 sezonunun 10. haftasında ise karşılaştığı rakibini 2-0'lık skorla geçti.

Malatya ekibi, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında ise rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Rakibine sahasında sadece kupa maçlarında yenildi

Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray'a sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda yenildi. 2018-2019 sezonunda tarihinde bir ilki başararak Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükselen sarı-siyahlılar, Galatasaray ile oynadığı yarı final ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldı, rövanş maçında ise 5-2 yenilerek kupaya veda etti.

Bu sezon ise kupaya 3. turdan itibaren dahil olan sarı-siyahlı ekip, Artvin Hopaspor (2-0), Etimesgut Belediyespor (2-0) ve Hekimoğlu Trabzon (5-0) takımlarını eleyerek son 16 turuna kaldı.

Bu turda Galatasaray ile eşleyen sarı-siyahlılar, rakibine normal süresi 0-0, uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta penaltı atışlarında 7-6 yenilerek kupaya veda etmişti.


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