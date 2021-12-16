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Spor, Futbol

VAR uygulaması gelecek sezondan itibaren Spor Toto 1. Lig'de de kullanılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezondan itibaren Spor Toto 1. Lig'de de Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının kullanılacağını duyurdu.

Emrah Oktay   | 16.12.2021
VAR uygulaması gelecek sezondan itibaren Spor Toto 1. Lig'de de kullanılacak

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı karara göre 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da VAR teknolojisi kullanılacaktır." denildi.

Gelecek sezona hazırlık kapsamında bu haftadan itibaren yeni bir proje hayata geçirecek Merkez Hakem Kurulu (MHK), VAR sertifika sürecini tamamlayan ancak henüz müsabakalarda görev almamış hakemlerden yeni bir VAR adayı hakem havuzu oluşturulacak.

Bu hakemler bu haftadan itibaren Spor Toto Süper Lig'de AVAR2 görevine atanacak. Görev verilecek AVAR2 hakemlerinin maç sayılarının arttırılarak tecrübe kazanmaları ve yeni sezona daha iyi hazırlanmaları hedefleniyor.

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