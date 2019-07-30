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Spor, Futbol

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden Trabzonspor'a ret

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un 2010-2011 Süper Lig sezonu şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

Hüseyin Burak Demirer   | 30.07.2019
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden Trabzonspor'a ret

Ankara

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un 2010-2011 Süper Lig sezonu şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

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