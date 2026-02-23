Dolar
Spor, Futbol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı yarın başlıyor.

Yunus Kaymaz  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı yarın başlayacak

Greater London

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında yarın ve 25 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Galatasaray, 5-2 gibi farklı bir skorla kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Juventus'a çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.

"Devler Ligi"nde son 16 play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Inter (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Newcastle United (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan)

25 Şubat Çarşamba:

20.45 Atalanta (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Juventus (İtalya)-Galatasaray

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Monaco (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Benfica (Portekiz)

İlgili konular
İstanbul'da maç sırasında topun çarptığı martı kalp masajıyla hayata döndürüldü
NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı
Karacabey Ovası'nda yaklaşık 20 bin dekarlık alan su altında kaldı
Burdur'da badem ağaçları çiçek açtı
Uluabat Gölü'nde yağışların ardından su seviyesi yükseldi
Benzer haberler

Galatasaray'da hedef "Devler Ligi"nde 11. kez son 16 takım arasına kalmak

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Bu sezon da şampiyon olacağız

Galatasaray zirve yarışında "yara" aldı

Galatasaray zirve yarışında "yara" aldı
PFDK'den 3 Süper Lig takımına para cezası

PFDK'den 3 Süper Lig takımına para cezası
Galatasaray ile Konyaspor 50. randevuda

Galatasaray ile Konyaspor 50. randevuda
