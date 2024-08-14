UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu, oynanan 10 maçla tamamlandı.

İstanbul
Ligde 3. eleme turunda bugün Midtjylland (Danimarka), Bodo/Glimt (Norveç), Salzburg (Avusturya), Malmö (İsveç), Karabağ (Azerbaycan), Slavia Prag (Çekya), Sparta Prag (Çekya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Lille (Fransa) ve Slovan Bratislava (Slovakya), rakiplerini eleyerek tur atladı.
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Ferencvaros (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka): 1-1 (0-2)
Rangers (İskoçya)- Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-2 (1-1)
PAOK (Yunanistan) - Malmö (İsveç): 3-4 (2-2)
Ludogorets (Bulgaristan)- Karabağ (Azerbaycan): 2-7 (2-1)
Union Saint-Gilloise (Belçika)- Slavia Prag (Çekya): 0-1 (1-3)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0 (0-2)
Bodo/Glimt (Norveç)- Jagiellonia (Polonya): 4-1 (1-0)
FCSB (Romanya)- Sparta Prag (Çekya): 2-3 (1-1)
Fenerbahçe- Lille (Fransa): 1-1 (1-2)
Twente (Hollanda) - Salzburg (Avusturya): 3-3 (1-2)
Not: İlk maçların sonuçları parantez içinde yazılmıştır.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.