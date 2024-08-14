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Spor, Futbol

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu, oynanan 10 maçla tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu, oynanan 10 maçla tamamlandı.

Can Öcal  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu, oynanan 10 maçla tamamlandı Fotoğraf: Ahmet Okatalı/AA

İstanbul

Ligde 3. eleme turunda bugün Midtjylland (Danimarka), Bodo/Glimt (Norveç), Salzburg (Avusturya), Malmö (İsveç), Karabağ (Azerbaycan), Slavia Prag (Çekya), Sparta Prag (Çekya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Lille (Fransa) ve Slovan Bratislava (Slovakya), rakiplerini eleyerek tur atladı.

Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Ferencvaros (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka): 1-1 (0-2)

Rangers (İskoçya)- Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-2 (1-1)

PAOK (Yunanistan) - Malmö (İsveç): 3-4 (2-2)

Ludogorets (Bulgaristan)- Karabağ (Azerbaycan): 2-7 (2-1)

Union Saint-Gilloise (Belçika)- Slavia Prag (Çekya): 0-1 (1-3)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0 (0-2)

Bodo/Glimt (Norveç)- Jagiellonia (Polonya): 4-1 (1-0)

FCSB (Romanya)- Sparta Prag (Çekya): 2-3 (1-1)

Fenerbahçe- Lille (Fransa): 1-1 (1-2)

Twente (Hollanda) - Salzburg (Avusturya): 3-3 (1-2)

Not: İlk maçların sonuçları parantez içinde yazılmıştır.

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