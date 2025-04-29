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Spor, Futbol

UEFA koordinasyonundaki "AB Sosyal Diyaloğu" toplantısı Riva'da düzenlendi

UEFA koordinasyonunda düzenlenen AB Sosyal Diyaloğu (EU Social Dialogue) toplantısı, İstanbul'da yapıldı.

Emrah Oktay  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
UEFA koordinasyonundaki "AB Sosyal Diyaloğu" toplantısı Riva'da düzenlendi

İstanbul

Kulüpler ile profesyonel futbolcular arasında imzalanan profesyonel futbolcu sözleşmelerinde yer alan hükümler ile uyuşmazlıkların çözümüne yönelik iyileştirme yapılması kapsamında tüm futbol paydaşlarının katılımıyla UEFA koordinasyonunda düzenlenen AB Sosyal Diyaloğu (EU Social Dialogue) toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre toplantı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplantıya TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm, genel sekreter Abdullah Ayaz ile genel sekreter yardımcıları Özcan Şepik ve Erkan Kıraç'ın yanı sıra Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa ligleri, FIFPro Avrupa, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı, 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, "Toplantının amacı, kulüpler ile profesyonel futbolcular arasında imzalanan sözleşmeleri, FIFA ve TFF talimatlarında yer alan asgari zorunlu unsurlar haricinde, ortak mutabakat kapsamında tüm paydaşların çıkar ve taleplerini gözeterek daha ideal bir hale getirmektir. Bu toplantı, EU Social Dialogue'un ilk adımı olup tüm paydaşların sesini duyurması ve taleplerini dile getirmesi amacıyla yapılmaktadır. Kulüpler ve futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonunun birer paydaşı olup bizim amacımız ortak uzlaşı ile tüm tarafların mutabık kalacağı tek tip sözleşmenin uygulamaya alınmasına aracı olmak ve Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

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