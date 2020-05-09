Türkiye Futbol Federasyonundan geçmiş olsun mesajı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcu, teknik heyet ve personellerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kulüpler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yapılan kontrollerde futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde Kovid-19 belirlenen Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüpleri ile camialarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.