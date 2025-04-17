Dolar
38.08
Euro
43.55
Altın
3,309.42
ETH/USDT
1,585.00
BTC/USDT
84,129.00
BIST 100
9,407.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Üniversitesi'nde "Çevrim İçi Aile Akademisi" programında konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerdeki takım sayısını 120'ye düşürecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden takım sayısını 2027-2028 sezonuna kadar 120'ye düşürecek.

Bozhan Memiş  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerdeki takım sayısını 120'ye düşürecek

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar duyurulurken, profesyonel liglerin 2019-2020 sezonunda 125 takımla oynandığı hatırlatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Covid-19 salgını sebebiyle Kulüpler Birliğinin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik talebiyle 2020-2021 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayısının 145'e çıktığı anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanan Süper Lig başta olmak üzere, tüm liglerde kademeli olarak takım sayısının düşürülmesi hedeflenmiş; ancak 2023'teki deprem felaketinden etkilenen kulüplerin ligden çekilme talepleri kabul edilmiş ve planlanan sayıya ulaşılamamıştır. Kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturulması amacıyla, 2025-2026 sezonunda 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerdeki takım sayısının kademeli olarak azaltılmasına gidilecektir ve hâlihazırda 139 olan profesyonel takım sayısı, düşme ve çıkma sayılarına göre 120'ye düşürülecektir."

Süper Lig'in, önümüzdeki sezondan itibaren 18 takımla oynanacağı bildirilirken, 1. Lig'de ise önümüzdeki sezon 20 takımın, 2026-2027 sezonu itibarıyla ise 18 takımın yer alacağı açıklandı.

TFF, 2. Lig'de bu sezon 36 olan takım sayısının önümüzdeki sezon 37, bir sonraki sezon ise 38 olacağını duyurdu. 2. Lig maçlarının 2027-2028 sezonu itibarıyla yeniden 36 takımla oynanacağı kaydedildi.

Duyuruda takım sayısındaki en fazla düşüşün 3. Lig'de yaşanacağı belirtildi. 64 olan takım sayısının önümüzdeki sezon aynı kalacağı, 2026-2027 sezonunda 54'e, 2027-2028 sezonunda ise 48'e düşürüleceği açıklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 30 ülkeden 600 çocuğu Başkentte ağırlayacak
Şanlıurfa'da boğazına yabancı cisim kaçan anaokulu öğrencisi öğretmenlerinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında şüpheli ifadelerinin alınmasına devam ediliyor
Adalet Bakanı Tunç: 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme doğru değil
Bakan Güler: Böylesine kritik bir dönemde, caydırıcı bir stratejik vizyon ile hareket etmek zorunluluktur

Benzer haberler

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerdeki takım sayısını 120'ye düşürecek

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerdeki takım sayısını 120'ye düşürecek

Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında 3 isim öne çıkıyor

Yüksek bonservisle Türkiye'den yurt dışına transfer olan futbolcuların performansı

Yüksek bonservisle Türkiye'den yurt dışına transfer olan futbolcuların performansı
Farklı milli takımları seçen baba-oğullar

Farklı milli takımları seçen baba-oğullar
Kulüpler Dünya Kupası'na katılan oyuncular arasında en çok maça çıkan futbolcu Kerem Aktürkoğlu

Kulüpler Dünya Kupası'na katılan oyuncular arasında en çok maça çıkan futbolcu Kerem Aktürkoğlu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet