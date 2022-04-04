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Spor, Futbol

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti

Ercan Doğan, Emrah Oktay   | 04.04.2022
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda Nihat Özdemir'in görevinden istifa ettiği belirtilerek, "Yönetim kurulunun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonuna Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edecektir." denildi.

Yönetim kurulunun yeni bir görevlendirmede daha bulunduğu ve Mustafa Çağlar'ın, TFF başkan vekilliği görevine getirildiği kaydedildi.

Özdemir, Riva'daki tesislerden ayrıldı

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında istifa eden Özdemir, daha sonra Yayın İhale Komisyonu üyeleri, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Bu toplantının ardından tesislerden ayrılan Özdemir, basın mensuplarının açıklama talebini geri çevirdi.

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