Dolar
18.61
Euro
18.35
Altın
1,640.11
ETH/USDT
1,344.40
BTC/USDT
19,298.00
BIST 100
3,999.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Parçalı güneş tutulması gözlemleniyor - İstanbul Parçalı güneş tutulması gözlemleniyor - Ankara Parçalı güneş tutulması, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nden gözlemleniyor
logo
Spor, Futbol

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un 27 Ekim Perşembe günü Avrupa kupalarının 5. haftasında yapacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Fatih Erel   | 25.10.2022
Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

UEFA'nın açıklamasına göre, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fransa'nın Rennes takımını konuk edeceği karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak.

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile deplasmanda yapacağı maçta ise Portekiz'den hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Bruno Jesus ve Luciano Maia olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda deplasmanda İtalya ekibi Fiorentina ile oynayacağı müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan Allard Lindhout yönetecek. Karşılaşmada Mario Diks ve Charles Schaap ise yardımcılık görevini üstlenecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor'un Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk edeceği karşılaşmada ise Norveç'ten Rohit Saggi görev alacak. Müsabakada Geir Isaksen ve Morten Jensen​​​​​​​ ise yardımcı hakem olarak sahada yer alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Parçalı Güneş tutulması Türkiye'den gözlemleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Umurzakov'u kabul etti
Çanakkale'de Macaristan Gelibolu Anıtı'nın açılışı yapıldı
Yargıda yeni hedef ve uygulamalar belirlendi
Bakan Akar: (Kimyasal silah iddiası) Ne zaman terör örgütü çöküş sürecine girdi, karalama yoluna gitmeye çalıştılar

Benzer haberler

İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trabzonspor, deplasman galibiyeti özlemini bitirmek için Kızılyıldız maçına çıkacak

Ampute Futbol Milli Takımı, müzesindeki eksikliği Dünya Kupası'yla tamamlandı

Ampute Futbol Milli Takımı, müzesindeki eksikliği Dünya Kupası'yla tamamlandı
Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel'le çıkışa geçti

Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel'le çıkışa geçti
'Analizimize göre hareket ettiğimiz bir maç oldu'

'Analizimize göre hareket ettiğimiz bir maç oldu'
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet