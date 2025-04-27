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Spor, Futbol

TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Savaş Güler  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u mağlup etti

Konya

İlk yarı 

5. dakikada sağ kanattan Prip'in ortasına yükselen Kramer'in kafa vuruşunda, topu kaleci Murat Eser uzaklaştırdı.

26. dakikada Guilherme'nin yerden ortasında ceza sahası içerisinde topa gelişine vuran Pedrinho'nun şutu üstten dışarıya gitti.

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39. dakikada Prip'in sağ kanattan ortasında topa yükselen Yusuf Erdoğan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Murat Eser'de kaldı.

42. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasında topla buluşan Pedrinho'nun sert şutu az farkla üstten dışarıya gitti.

44. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kramer'in pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutu üstten dışarıya çıktı.

45+2'de konuk ekip öne geçti. Salih Kavrazlı'nın kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı 

52. dakikada Pedrinho'nun kullandığı kornere yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

58. dakikada orta alanda aldığı topu tek başına götüren Yusuf Barası'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.

69. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'un ortasında Bazoer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

77. dakikada Konyaspor öne geçti. Guilherme'nin kullandığı kornerde oluşan karambolde, topu önünde bulan Bazoer'in şutu ağlarla buluştu: 2-1.

Dk. 90+4'te Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde Abdulsamet Burak, Melih Bostan'ın baskısında topu uzaklaştırmak isterken kendi kalesine gönderdi: 3-1.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.


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