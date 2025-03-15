TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti

Konya
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş karşılaşması, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşti.
Beşiktaş'ta 1 değişiklik
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Emirhan Topçu'nun yerine Paulista'yı ilk 11'de sahaya sürdü.
Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile ilk 11'de sahaya çıktı.
Konyaspor'da 3 değişiklik
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'de ikas Eyüpspor ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.
Uçar, Oğulcan Ülgün, Prip, Pedrinho ve Kramer'in yerine Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic ve Melih Bostan'a ilk 11'de şans verdi.
Konyaspor, karşılaşmaya Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic, Melih İbrahimoğlu, Yusuf Erdoğan ve Melih Bostan 11'iyle başladı.
Maçı yaklaşık 30 bin Konyaspor taraftarı, tribünden takip etti. Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.
İlk yarı
14. dakikada Ndao'nun sağ kanattan çizgiye inerek yaptığı ortasında Aleksic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
26. dakikada Melih Bostan'ın Paulista'ya müdahalesinde hakem Ali Şansalan sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Şanslan, sarı kartı iptal ederek, kırmız kartla Melih Bostan'ı oyundan men etti.
40. dakikada topla hareketlenen Gedson Fernandes'in sağ çarprazdan orta şut karışımı vuruşunda top az farkla çıktı.
41. Masuaku'nun uzaktan sert şutunda kaleci Deniz Ertaş, topu iki hamlede kontrol etti.
43. Gedson Fernandes'in ceza yayı önünden sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.
45. dakikada Konyaspor öne geçti. Tunahan Taşçı'nın sağ kanattan ortasında Uğurcan Yazğılı'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
45+4. dakikada Masuaku'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Chamberlain'in yakın mesafeden kafa vuruşunda direğe çarpan top dışarı çıktı.
45+5. dakikada Masuaku'nun uzaktan sert şutunda kaleci Deniz Ertaş güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.
İkinci yarı
62. dakikada Gedson Fernandes'in ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Deniz Ertaş, topu kornere çeldi.
65. dakikada rakibine müdahalesi sonrası Ndao, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve takımını sahada 9 kişi bıraktı.
71. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Masuaku'nun sağ kanattan ortasında Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
76. dakikada Masuaku'nun ara pasına hareketlenen Immobile'nin ceza sahası içinde vuruşunda araya giren Jevtovic, topu kornere gönderdi.
80. dakikada kontratakla gol bulmaya çalışan Konyaspor'da Pedrinho'nun ara pasına hareketlenen Keyta'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
90+5. dakikada Masuaku'nun sağ kanattan ortasında kale sahası içinde Salih Uçan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
Karşılaşma yeşil beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: "Bugün itibarıyla kazanmak güzel"
Alt sıralardan kurtulmayı hedeflediklerini anlatan Uçar, "Bugün itibarıyla kazanmak güzel. Beşiktaş'a karşı kazanmak daha güzel. Beşiktaş'a karşı böyle kazanmak daha daha güzel. Bugün alınan 3 puan benim ve oyuncularım için bir galibiyetten de ötesi. Ondan dolayı bugün insanüstü inanılmaz mücadele koyan, taktiksel disipline sadık kalan bütün oyuncularımı oynayan oynamayan, giren girmeyen, kart gören görmeyen bütün oyuncularımız canıgönülden, yürekten kutluyorum." diye konuştu.
Uçar, maçtan önce eksikleri olduğunu ancak iyi hazırlandıkları karşılaşmadan galip ayrıldıklarını vurguladı.
Takımının erken dakikalarda 10 kişi kaldığını anımsatan Uçar, "Maçın ilk bölümünde oyunu kontrol eden taraf bizdik. Daha fazla topa sahip olan, olgun oynayan, kaleye giden veyahut da gol atma olasılığı yüksek olan taraf gibi bizdik. Bekleyerek oynamak istemedik. Melih de genç bir oyuncumuz, uzun aradan sonra ligde süre alınca tabii biraz hırsının kurbanı oldu. Pres yaparken istemeyerek de olsa kırmızı kartla 27. dakikada oyundan atıldı." ifadelerini kullandı.
"Hayal kırıklığı bir mağlubiyet oldu"
Beşiktaş'ın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Konyaspor'u tebrik eden Solskjaer, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ceza sahası içinde çok iyi savunma yaptılar. Hayal kırıklığı bir mağlubiyet oldu. Gol atamadık, maçı kazanmayı hak etmedik. Oyuna başlangıcımız kötüydü. Rakibimiz oyunu domine etti. Başlangıçtan itibaren olması gereken standardın altında kaldık. Taraftarlardan özür dilemeliyiz, onların beklentisini karşılayamadık. Umarız ki böyle bir şey bir daha tekrarlanmayacak." diye konuştu.
"Kariyerimde böyle bir şey görmedim"
Solskjaer, oyuna hakim bir takım olmak için mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Bunun için çalışıyoruz. Bugün aslında oyunu rakibin ceza sahasında oynadık ama kalite, hareketlilik ve bitiricilik eksikti. Orta kalitesi eksikti. Çaba, gayret vardı ama kalitemiz pek yoktu. Bu seviyeye gelecek takım yaratmak için birkaç transfer olabilir. Önemli oyuncuları getirip yeni ve iyi bir takım inşa etmek için çalışacağız. Çalışmak zorundayız. Bugün şöyle bir şey de var. Ceza sahasına çok fazla girdik, bir şekilde golü atamadık. Ben de kariyerimde böyle bir şey görmedim."
"Oyuncularıma kalemize gol atmalarını söylerdim"
Uğurcan Yazğılı'nın oyundan çıktığı anlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın fair play ve değerlerini korumak zorunda olduğunun altını çizerek, "Bu değerler, önemli. Oyuncular gol atmayı istiyorlar, tutkulular, heyecanlılar. Bugün o pozisyonda golü atsaydık, oyuncularıma kalemize gol atmalarını söylerdim. Kendi kalemize de golü atardık. Futbolu bu şekilde iyi yanlarıyla öne çıkarmalıyız, yükseltmeyiz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.