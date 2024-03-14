Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 30. haftadaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor: Oğuzhan Çakır
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: Bahattin Şimşek
16 Mart Cumartesi:
13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor: Emre Kargın
16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın
20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan
20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor: Burak Şeker
20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut MelerAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.