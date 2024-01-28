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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.-VTR- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul’da "Hep Otuz Üç Yaşında" gala programında konuşuyor.
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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş rakibine yenildi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Halife Yalçınkaya  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş rakibine yenildi

Sivas

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

5. dakikada Emrah Başssan'ın sağ kanattan ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşunu kaleci Ersin Destanoğlu, son anda kornere çeldi.

6. dakikada defansın hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Manaj'ın sert vuruşu kaleci Ersin Destanoğlu'nun kolunun altından ağlara gitti.1-0

12. dakikada defanstan atılan uzun pasta Barrow, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Barrow'un şutunu kaleci Ersin Destanoğlu ayakları ile kurtardı.

18. dakikada ceza sahası içine giren Salih Uçan, Poungouras tarafından düşürüldü. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu inceleyen Ali Şansalan penaltı kararını iptal etti.

35. dakikada sol kanat ceza sahası dışından Rashica'nın sert vuruşu kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

41. dakikada Kvet'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Manaj'ın sert şutu kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

İkinci yarı

48. dakikada Ghezzal'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kalan Ghezzal'in vuruşunda, kaleci Ali topu ayaklarıyla kurtardı.

54. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza alanı içinde topla buluşan Zaynutdinov'un kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

65. dakikada orta sahada topla buluşan ve rakiplerini geçerek ceza sahası içine giren Manaj'ın sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

89. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Rashica'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşma 1-0 Sivasspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.



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