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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Net Global Sivasspor, konuk olduğu Bellona Kayserispor'u yendi

Ramazan Kaya  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Net Global Sivasspor, konuk olduğu Bellona Kayserispor'u yendi

Kayseri

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Net Global Sivasspor, konuk olduğu Bellona Kayserispor'u 2-1 yendi.

İlk yarı 

2. dakikada gelişen Sivasspor atağında, Emirhan Başyiğit'in pasında kaleci Bilal Bayazıt'la karşı karşıya kalan Pritchard'ın vuruşunda, Bilal Bayazıt topu çeldi.

11. dakikada Ramazan Civelek'in pasında Cardoso, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Cardoso'nun şutunda, Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

14. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Bourabia'nın pasında Cardoso, ceza sahasında kaleci Ali Şaşal Vural'ı geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

17. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Gelişen Sivassapor atağında Charisis'in ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Radakovic, önüne gelen topu ağlara gönderdi: 1-1.

32. dakikada Sivasspor ceza sahası dışında topla buluşan Bourabia'nın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

Maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı 

46. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Cardoso'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ramazan Civelek'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

50. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol taraftan kazanılan kornerde Pritchard'ın ceza sahasına gönderdiği topa Radakovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

59. dakikada gelişen Kayserispor atağında, ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Bourabia'nın sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.

90+7'nci dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, ceza sahasına yapılan ortada Bahoken'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Maç, Net Global Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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