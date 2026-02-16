Dolar
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 24 ve 25. hafta maç programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın maç programı açıklandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Trendyol Süper Lig'de 24 ve 25. hafta maç programı belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:

24. Hafta

27 Şubat Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Papara Park)

28 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene)

20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

1 Mart Pazar:

16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor (Eryaman)

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines)

25. Hafta

7 Mart Cumartesi:

16.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

8 Mart Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Gaziantep)

13.30 Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor (Çaykur Didi)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya)

20.00 Fenerbahçe-Samsunspor (Chobani)

9 Mart Pazartesi

16.00 ikas Eyüpspor-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Alanya Oba)

20.00 Zecorner Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)

