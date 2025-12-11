Dolar
42.62
Euro
50.08
Altın
4,212.77
ETH/USDT
3,194.00
BTC/USDT
90,261.00
BIST 100
11,268.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ATO Congresium'da “TİSK 29. Olağan Genel Kurulu”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da “TİSK 29. Olağan Genel Kurulu”nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Emre Doğan  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Ligde 14 Aralık Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Ali Şansalan görev alacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 16. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

13 Aralık Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan

17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: Ali Yılmaz

14 Aralık Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Göztepe: Cihan Aydın

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: Çağdaş Altay

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

15 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Boş kalan hac kontenjanları için 18 Aralık'a kadar ek başvuru süresi tanındı
TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Afetlerde kesintisiz iletişim için akademisyen ve amatör telsizciler işbirliği yaptı
Hakkari'deki kayak merkezi yeni sezon için gün sayıyor

Benzer haberler

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar: Eyüpspor maçı, bizim adımıza bir nevi yeni bir milat

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar: Eyüpspor maçı, bizim adımıza bir nevi yeni bir milat

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Antalyaspor'da hedef Galatasaray maçını kazanmak

Kasımpaşa, yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

Kasımpaşa, yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak
Çaykur Rizespor'da kulüp doktoru rahatsızlanınca yeşil sahada başhekim görev yaptı

Çaykur Rizespor'da kulüp doktoru rahatsızlanınca yeşil sahada başhekim görev yaptı
Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları karşısında iyi grafik sergiliyor

Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları karşısında iyi grafik sergiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet