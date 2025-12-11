Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Ligde 14 Aralık Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Ali Şansalan görev alacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 16. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
13 Aralık Cumartesi:
14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan
17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: Ali Yılmaz
14 Aralık Pazar:
14.30 Gaziantep FK-Göztepe: Cihan Aydın
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: Çağdaş Altay
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu
15 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan ErgünAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.