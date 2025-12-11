Dolar
42.61
Euro
49.99
Altın
4,212.61
ETH/USDT
3,201.40
BTC/USDT
90,208.00
BIST 100
11,237.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa, yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Emre Doğan  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Kasımpaşa, yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Aynı puana sahip iki takım, geride bıraktığımız haftada averajla 14 ve 15'inci sırada yer aldı.

Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 14 puan ve averajla 15. sırada girdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı müsabakaların 4'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 9'undan mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği ise haftayı 14 puan ve averajla 14. basamakta tamamladı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Haris Hajradinovic ile Cafu, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel görevinden istifa etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kar kaplanları", Bolu Dağı'nın ağır kış şartlarına hazır
Edirne'de 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Fon yatırımında bu yıl gençler riski daha çok sevdi
Kasımda yağışlar hem normalin hem de geçen yılın altında kaldı
Sahte e-İmza çetesinin sertifika ve sınav usulsüzlüğü ortaya çıkarıldı

Benzer haberler

Kasımpaşa, yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

Kasımpaşa, yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

Çaykur Rizespor'da kulüp doktoru rahatsızlanınca yeşil sahada başhekim görev yaptı

Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları karşısında iyi grafik sergiliyor

Trabzonspor'da hedef büyük maçlardaki galibiyet özlemini bitirmek

Trabzonspor'da hedef büyük maçlardaki galibiyet özlemini bitirmek
Trabzonspor-Beşiktaş maçına, konuk takım taraftarları alınmayacak

Trabzonspor-Beşiktaş maçına, konuk takım taraftarları alınmayacak
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri kısa sürede tükendi

Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri kısa sürede tükendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet