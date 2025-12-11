Dolar
Spor, Futbol

Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları karşısında iyi grafik sergiliyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında önemli puanlar elde ederek zirve yarışında yer aldı.

Selçuk Kılıç  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları karşısında iyi grafik sergiliyor

Trabzon

Ligde Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunan bordo-mavililer, İstanbul ekipleri ile oynadığı maçlarda sadece bir kez sahadan puansız ayrıldı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 6 müsabakaya çıkan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçından galibiyetle ayrılırken 5. haftada uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakada Fenerbahçe'ye İstanbul'da 1-0 mağlup oldu.

Ligin 7. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, 11. haftada Galatasaray ile dış sahada 0-0 berabere kaldı, 13. haftada ise RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yendi.

34 puanın 13'ünü İstanbul takımlarından aldı

Trabzonspor, ligde İstanbul takımları karşısında hanesine 13 puan yazdırırken sadece 5 puan yitirdi.

Ligde 34 puanı bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 38'ini elde etti.

2 puan ortalamasını aştı

Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 6 karşılaşmada 2,16 puan ortalaması tutturdu.

Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 11 gol atarken maç başına 1,83 gol ortalaması yakaladı.

