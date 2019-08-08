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Spor, Futbol

Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyaya damga vurdu

Forma tanıtımlarını gerçekleştiren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un lansman filmlerinin sosyal medyada bulduğu yankının analizine göre, en fazla ilgi bordo-mavili takımın formasına gösterildi.

Ercan Çakar   | 08.08.2019
Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyaya damga vurdu

İstanbul

Trabzonspor'un yeni sezon formalarına sosyal medyada yoğun ilgi gösterildi.

Sosyal CRM ve veri analizi şirketi Adbaint ile The Brand Age Dergisi, 17-21 Temmuz aralığını baz alarak hazırladığı raporda forma tanıtımlarını gerçekleştiren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un lansman filmlerinin sosyal medyada bulduğu yankıyı analiz etti.

Söz konusu kulüpler hazırladıkları filmler eşliğinde formalarını görücüye çıkarırken, Beşiktaş #bizimyolumuzbaşka diyerek Beşiktaşlılık değerlerini vurguladı, Fenerbahçe tribünlerinin emektar taraftarı İhsan (Güngörenler) Teyze ve kaptan Emre Belözoğlu'nu kamera karşısına geçirdi. Trabzonspor ise çocukluktan gelen takım aşkını yerel değerlerle birleştirirken, hazırlanan tanıtım videosu sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da ilgi gördü. İspanyol yıldız Gerard Pique ve Barcelona, Twitter hesaplarından Trabzonspor'un tanıtım filmini paylaşarak beğeni ve övgülerini dile getirdi.

Macron'un sponsor olduğu keşan motifli formanın tanıtım filmine ait potansiyel görüntülenme sayısı, taraftar sayısı daha çok olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin filmlerini açık ara farkla geride bırakarak 851 milyonun üzerine çıktı.

Trabzonspor'un tanıtım filmi 851 milyondan fazla kez görüntülenirken, Beşiktaş'ın reklamı 37 milyon, Fenerbahçe'nin ise 16 milyonda kaldı. Bordo-mavili takımın filmi yüzde 89 konuşma hacmine ulaşırken, Fenerbahçe'nin yüzde 6, Beşiktaş'ın da yüzde 5 oldu.

Reklam filmi hakkında en çok olumlu yorum alan kulüp yüzde 41 ile Trabzonspor olurken, Fenerbahçe yüzde 32 ile ikinci, Beşiktaş ise yüzde 29 ile üçüncü sırada yer aldı.

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