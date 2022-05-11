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Spor, Futbol

Trabzonspor'un şampiyonluk kupası, Altay maçında İstanbul'daki taraftarlarla buluşacak

Trabzonspor'un şampiyonluk kupası, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynanacak Altay maçının ardından taraftarlarla buluşacak.

Tuğba Yardımcı   | 11.05.2022
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası, Altay maçında İstanbul'daki taraftarlarla buluşacak

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Altay maçı biletlerinin yarın saat 11.00'de satışa sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, 15 Mayıs'ta 16.00'da oynanacak karşılaşmanın sonunda, futbolcuların şampiyonluk kupası ile birlikte tribünleri dolduran taraftarları selamlayacağı vurgulandı.

Bordo-mavili kulüp, batı VIP biletlerini 4 bin lira, batı alt ve orta tribün biletlerini 1500 lira, batı üst tribün biletlerini 1250 lira, doğu alt ve üst tribün biletleri bin lira, güney ve kuzey tribün biletlerini ise 500 liradan satışa çıkardı.

Passolig gişelerinin, Passo uygulaması ve passo.com.tr'den satışa sunulan elektronik biletlerin Trabzonspor logolu Passolig kartları ile satın alınabileceği, bilet kalması durumunda da son gün TFF logolu kartlarla da bilet satışı gerçekleştirileceği kaydedildi.

Bilet gişelerinin hafta içi ve hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında, maç günü ise karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık olacağı vurgulandı.

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