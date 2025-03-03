Trabzonspor'un deplasman galibiyeti hasreti sürüyor

Konya/Trabzon
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu.
Maçın 5. dakikasında Mustafa Eskihellaç'ın kaleye uzak mesafeden sert şutunda top, direk dibinden dışarı çıktı.
18. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında Kramer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.
Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
İkinci yarı
49. dakikada Prip'in uzaktan sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu direk dibinden kornere çeldi.
54. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pedrinho'nun ortasına yükselen Prip'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
60. dakikada Visca'nın sol kanattan ortasına ceza sahası içinde yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş topu güçlükle çıkardı.
89. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayı sağ çaprazından şutunda, kaleci Deniz Ertaş topa hakim oldu.
90+10. dakikada ev sahibi öne geçti. Ceza sahası içinde Lundstram'ın topa elle müdahalesinde hakem Ozan Ergün, VAR incelemesi üzerine penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Karşılaşmayı TÜMOSAN Konyaspor 1-0 kazandı.
Trabzonspor, bu sezon dış sahada galibiyet hasretini sonlandıramadı
Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon dış sahada galibiyet hasretini sonlandıramadı.
Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galip gelemiyor.
12 maçta 5 puan elde etti
Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.
Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor; Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup oldu.
Güneş ile galibiyet yok
Trabzonspor, 5. kez göreve getirdiği teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti yaşayamadı.
Şenol Güneş ile bu sezon 10 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sadece 3 puan toplayabildi.
Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi.
Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor ve bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde 0-0 berabere kalmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.