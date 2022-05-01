Dolar
14.85
Euro
15.66
Altın
1,897.25
ETH/USDT
2,759.50
BTC/USDT
37,942.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon takımın bayrağının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılma geleneği Trabzonspor ile sürüyor.

Ercan Doğan   | 01.05.2022
Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı

İstanbul

Ligde 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne her yıl şampiyon takımın bayrağı asılıyor.

Trabzonspor, ligin 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 2-2 berabere kalarak, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'a yönelik "Yeşil Geçiş" belgesi yürürlükten kaldırıldı
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 15 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 8 bin 329, Hong Kong'da 363 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur
Kovid-19 günlük vaka sayılarının haziranda 1000'in altına düşmesi bekleniyor

Benzer haberler

Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı

Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı

Şampiyon Trabzonspor'da 6 futbolcu hücuma büyük katkı verdi

Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü

Trabzonspor'da şampiyonluğun mimarı Abdullah Avcı

Trabzonspor'da şampiyonluğun mimarı Abdullah Avcı
Antalyaspor, Süper Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı

Antalyaspor, Süper Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı
Antrenör baba ile başkan oğlunun şampiyonluk sevinci

Antrenör baba ile başkan oğlunun şampiyonluk sevinci