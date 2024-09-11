Dolar
34.00
Euro
37.45
Altın
2,517.20
ETH/USDT
2,340.70
BTC/USDT
56,977.00
BIST 100
9,419.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın kabrini ziyareti sonrası Diyarbakır Valiliği’nde açıklamalarda bulunuyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, 'MeeTürkItaly' başlıklı panelde soruları cevaplıyorlar.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'un anlaştığı Banza, Trabzon'a geldi

Trabzonspor Kulübünün anlaştığı Demokratik Kongolu futbolcu Simon Bokote Banza, Trabzon'a geldi.

Enes Sansar  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Trabzonspor'un anlaştığı Banza, Trabzon'a geldi

Trabzon

Bordo-mavili kulübün yeni transferi Banza, Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trabzon'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Banza, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'un bana yoğun bir ilgisi vardı. Benim de aynı şekilde Trabzonspor'un ilgisine yanıtım oldu. Trabzonspor'a gelmek için ben de kararlıydım. Zaten kulüp yetkilileriyle konuştuk. Her görüşme gayet iyi geçti. Bana sunulan proje gayet önemli bir proje. Kulüp yapısı gerçekten çok güçlü. Dolayısıyla bu sayede transfer süreci çok çabuk oldu diyebilirim."

Simon Bokote Banza, bordo-mavili forma altında elinden geleni yapmak istediğini anlatarak, "Trabzonspor'un hak ettiği yerde, yani Türkiye liginin en üst sıralarında olabilmesi için ben de gollerimle katkıda bulunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'da 99 numaralı formayı giyeceğini anlatan Banza, Süper Lig'de hafta sonunda Beşiktaş ile yapılacak maça hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü heyetini kabul etti
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza
Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşlerin yargılanmasına devam edildi
Bakan Tekin: Bu eğitim öğretim yılında bazı yenilikleri hayata geçirdik
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Güney Kore'nin başkenti Seul'de temaslarda bulundu

Benzer haberler

Trabzonspor'un anlaştığı Banza, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un anlaştığı Banza, Trabzon'a geldi

Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Hastane duvarları kadınların fırça darbeleriyle renklendi

Beşiktaşlı Gabriel Paulista: Beşiktaş'a yakışan ve kupalar kazanan takım hüviyetini kazandığımızı söyleyebilirim

Beşiktaşlı Gabriel Paulista: Beşiktaş'a yakışan ve kupalar kazanan takım hüviyetini kazandığımızı söyleyebilirim
Samsunsporlu futbolcu Muja, takımına daha fazla katkı vereceğine inanıyor

Samsunsporlu futbolcu Muja, takımına daha fazla katkı vereceğine inanıyor
Şehit Piyade Üsteğmen Ayar, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Üsteğmen Ayar, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet