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Spor, Futbol

Trabzonspor'un 2021 yılındaki yükselişi sürüyor

Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 17 lig maçında 13. galibiyetini elde etti.

Selçuk Kılıç   | 20.02.2021
Trabzonspor'un 2021 yılındaki yükselişi sürüyor

Trabzon

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor, 2021 yılındaki yükselişi sürüyor.

Bordo-mavililer, 2021 yılında oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmedi. En son 26 Aralık'ta Galatasaray'a sahasında 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra 56 günlük süre içerisinde yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, 2021 yılında Medipol Başakşehir'i de 2-1 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getirdi.

Avcı ile gelen başarı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla kötü günleri geride bırakarak zirve yarışında kendine yer buldu.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Avcı'nın görev yaptığı 17 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve tek mağlubiyet alarak 42 puan elde etti.

İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ligin 26. haftasında 48 puanla zirve yarışı içerisinde yer aldı.

Yüksek puan ortalaması

Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında 0,75 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken Abdullah Avcı ile çok daha başarılı görüntü ortaya koyarken her geçen hafta puan ortalamasını yükseltti.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 17 maçta topladığı 42 puanla maç başına 2,47 ortalaması yakalamayı başardı.

Oynadığı maçlar

Trabzonspor, Avcı döneminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-0), Ankaragücü (0-1), Çaykur Rizespor (2-1), Atakaş Hatayspor (0-1), Fatih Karagümrük (1-2), Göztepe (2-0), İttifak Holding Konyaspor (3-1), Gençlerbirliği (1-2), Beşiktaş (1-2), Yukatel Denizlipor (1-0), Yeni Malatyaspor (0-2) ve Gaziantep'i (1-0) ve Medipol Başakşehir'i (1-0) mağlup etti.

Karadeniz ekibi, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1, Hes Kablo Kayserispor ile dış sahada 0-0, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, Avcı döneminde tek yenilgisini ise Galatasaray karşısında sahasında 2-0'lık sonuçla aldı.

Geçen sezonki seriyi geride bıraktı

Trabzonspor, son 7 haftada kazanarak şampiyonluk yarışı yaptığı geçen sezonki galibiyet serisini geride bıraktı.

Karadeniz ekibi, deplasmanda 1-1'lik Antalyaspor beraberliğinin ardından sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, Gençlerbirliği'ni Ankara'da 2-1 yendi. Daha sonra Beşiktaş deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0, Gaziantep'i evinde 1-0, Medipol Başakşehir'i de deplasmanda 1-0 mağlup ederek 7 maçtan 21 puan çıkardı.

Trabzonspor, geçen sezon 16 ile 21. haftalar arasında 6 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Karadeniz ekibi, 17 sezonun en iyi serisini yakalarken gözünü 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık seriye dikti.

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