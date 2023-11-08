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Spor, Futbol

Trabzonsporlu futbolculardan anlamlı ziyaret

Trabzonsporlu futbolcular Berat Özdemir ve Muhammet Taha Tepe, halk dilinde "taş adam" sendromu olarak bilinen kas hastalığıyla mücadele eden iki taraftara moral ziyaretinde bulundu.

Göktuğ Ergün  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Trabzonsporlu futbolculardan anlamlı ziyaret

Trabzon

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre bordo-mavili futbolcular Berat Özdemir ve Muhammet Taha Tepe, Of ilçesinde yaşayan "taş adam" sendromu ile mücadele eden 71 yaşındaki Hamza Kabahasanoğlu ve 42 yaşındaki oğlu Mustafa'yı ziyaret etti.

En büyük arzuları Trabzonsporlu futbolcularla tanışmak olan taraftar baba ve oğluyla sohbet eden Özdemir ve Tepe, daha sonra onlara imzalı forma verdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren baba ve oğlu, futbolculara teşekkür etti.

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