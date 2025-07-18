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Spor, Futbol

Trabzonsporlu futbolcu Onuachu'nun ayak bileğinde ödem ve yaralanma tespit edildi

Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu'nun sol ayak bileği kemiklerinde ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edildi.

Duyğu Avunduk  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Trabzonsporlu futbolcu Onuachu'nun ayak bileğinde ödem ve yaralanma tespit edildi

Trabzon

Kulübün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada, Paul Onuachu'nun Araz Nahçıvan ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıktığını belirtti.

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Futbolcunun muayene ve MR görüntülemesi hakkında bilgi veren Beşir, "Sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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