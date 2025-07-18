Trabzonsporlu futbolcu Onuachu'nun ayak bileğinde ödem ve yaralanma tespit edildi

Trabzon
Kulübün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada, Paul Onuachu'nun Araz Nahçıvan ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıktığını belirtti.
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Futbolcunun muayene ve MR görüntülemesi hakkında bilgi veren Beşir, "Sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.