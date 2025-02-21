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Spor, Futbol

Trabzonsporlu futbolcu Folcarelli'nin adalesinde yaralanma tespit edildi

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Tim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini bildirdi.

Enes Sansar  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Trabzonsporlu futbolcu Folcarelli'nin adalesinde yaralanma tespit edildi

Trabzon

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun dün yapılan antrenmanda ağrı hissettiğine işaret ederek, "Oyuncumuz Tim Jabol Folcarelli'nin muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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