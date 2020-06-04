Euro
7.62
Dolar
6.76
BIST 100
109,567.50
Altın
1,706.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Koronavirüs

Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular altıncı kez Kovid-19 testinden geçti

Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara altıncı defa uygulanan yeni tip koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığı açıklandı.

Tuğba Yardımcı   | 04.06.2020
Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular altıncı kez Kovid-19 testinden geçti

Trabzon

Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara altıncı defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Sağlık Örgütünden Afrika için Kovid-19 sonrası 'aşırı yoksulluk' uyarısı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 65'ye yükseldi
Dünyada Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 390 bini aştı
Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular altıncı kez Kovid-19 testinden geçti
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 131 bin 778'e yükseldi

Benzer haberler

Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular altıncı kez Kovid-19 testinden geçti

Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular altıncı kez Kovid-19 testinden geçti

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih'in sökülen parçaları Trabzon'a getirildi

Sümela Manastırı açılan ilk kısmıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesine 22 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine 22 akademisyen alınacak
Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor

Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Trabzon'a geldi

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Trabzon'a geldi