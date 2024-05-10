Dolar
32.21
Euro
34.72
Altın
2,367.16
ETH/USDT
3,030.00
BTC/USDT
63,000.00
BIST 100
10,315.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Doğu Karadeniz yaylalarına göç başladı

Doğu Karadeniz yaylalarında havanın ısınmasıyla hareketlilik başladı.

Hakan Burak Altunöz  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Doğu Karadeniz yaylalarına göç başladı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Trabzon

Trabzon'un Düzköy ilçesine 18 kilometre mesafedeki 2 bin rakımlı Hırsafa Yaylası'na genellikle küçükbaş hayvanlarıyla çıkan besiciler, yaklaşık 4 ay sürecek yayla sezonunu açtı.

Genellikle baba mesleklerini devam ettiren çobanlar, yüzlerce hayvanın bulunduğu sürüleriyle yeşilin her tonunu barındıran orman, çayır ve yollardan geçerek yaylaya ulaşıyor.

Yaklaşık 50 yıldır yaylaya yılın bu aylarında göçen Ali Yılmaz, AA muhabirine, ailesiyle ilk olarak ekim yapacakları alanlarda çalışmaya başladıklarını söyledi.

Ot biçme ve gübreleme çalışmalarının yanı sıra evlerdeki eksiklikleri giderdiklerini ifade eden Yılmaz, "Lahana, mısır ve patates ekeceğiz. Ekim sonuna kadar kalacağız. Vakfıkebir ilçesinde yaşıyoruz ama yazın sıcak oluyor. Yayla güzel oluyor. Burada hava güzel ve zamanı olan durabiliyor." dedi.

Yapay gölet de bulunan yaylaya yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini anlatan Yılmaz, misafirlerin özellikle yazın bölgede güzel zaman geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri sürüyor
ODTÜ'de İsrail'in saldırıları protesto edildi
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Yeniden ibadete açılan Kariye Camisi'nde 79 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı
DMM, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 2022'yi zararla kapattı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Raftan cips paketini alıp kaçan karga kameraya yakalandı

Raftan cips paketini alıp kaçan karga kameraya yakalandı

Doğu Karadeniz yaylalarına göç başladı

Asırlık araçla dünya turuna çıkan Avustralyalı çift, Trabzon'a ulaştı

Doğu Karadeniz'in 4 aylık Türk somonu ihracatı yüzde 56 arttı

Doğu Karadeniz'in 4 aylık Türk somonu ihracatı yüzde 56 arttı
Bulgaristan'dan getirttiği salyangozlarla çiftlik kurdu

Bulgaristan'dan getirttiği salyangozlarla çiftlik kurdu
Doğu Karadeniz'den 4 ayda 525,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz'den 4 ayda 525,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet