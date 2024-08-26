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Young Boys, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile yapacakları rövanş maçı öncesi RAMS Park'ta son idmanını gerçekleştiriyor.
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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Fountas'ın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Hakan Burak Altunöz  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Trabzonspor'da Fountas'ın sözleşmesi feshedildi

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Taxiarchis Fountas arasındaki 16 Ağustos 2023 başlangıç ve 30 Haziran 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.​​​​​​​

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