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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Egemen Korkmaz teknik ekipten ayrıldığını duyurdu

Trabzonspor'da yardımcı antrenör Egemen Korkmaz, yeni sezonda teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde olmayacak.

Göktuğ Ergün  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Trabzonspor'da Egemen Korkmaz teknik ekipten ayrıldığını duyurdu

Trabzon

Egemen Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcu olarak da görev alma şansı bulduğu Trabzonspor Kulübü'ndeki antrenörlük görevinden gelecekteki hedefleri doğrultusunda ayrıldığını, bundan sonraki kariyer hedefinin teknik direktörlük olacağını belirtti.

Teknik direktör Abdullah Avcı ve Trabzonspor'a teşekkür eden Korkmaz, "Bu yolculukta bana sonuna kadar destek olan ve katkı sağlayan başta teknik direktörümüz Abdullah Avcı olmak üzere tüm teknik heyetimize ve Trabzonspor Kulübüne en içten teşekkürlerimi sunarım. Onların rehberliği ve desteği olmadan bu noktaya gelmem mümkün olamazdı." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, ayrıca şunları kaydetti:

"Futbol tutkum ve çalışma azmimle bundan sonraki görevimde başarılı olmayı hedefliyorum. Trabzonspor, bana hem profesyonel hem de kişisel anlamda çok büyük katkılar sağladı. Son olarak Trabzonspor camiasına ve taraftarlarımıza da teşekkür etmek isterim. Onların desteği ve sevgisi, her zaman yanımda hissettiğim bir güç kaynağı oldu. Bu büyük camiaya ve değerli teknik direktörümüz Abdullah Avcı'ya başarılar diliyorum."

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