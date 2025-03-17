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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Banza son 5 sezonun en golcü futbolcusu

Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 yenen Trabzonspor'da attığı gol ile gol sayısını 17'ye yükselten Demokratik Kongolu Simon Banza, takımının son 5 sezondaki en golcü futbolcusu oldu.

Selçuk Kılıç  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Trabzonspor'da Banza son 5 sezonun en golcü futbolcusu

Trabzon

Simon Banza, ligde 2019-2020 sezonunu 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth'tan sonra bordo-mavili takımda bir sezonda en fazla skor üreten oyuncu olma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takımda 2020-2021 sezonunda Ekuban 10 gol ile öne çıkarken, şampiyonluğun yaşandığı 2021-2022 sezonunda ise Cornelius 15, Nwakaeme 13, Djaniy de 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

2022-2023 sezonunda en golcü oyuncu 11 golle Trezeguet olurken, 2023-2024 sezonunda da Onuachu 15 golle en fazla skor bulan oyuncu oldu.

Gol attığı maçlarda 20 puan

Ligde 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, hanesine 35 puan yazdırdı.

Trabzonspor, Simon Banza'nın gol attığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 20 puan yazdırdı.

TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Demokratik Kongolu futbolcu, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Trabzonspor, Demokratik Kongolu oyuncunun gol attığı maçlarda sahasında TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivaspor ve deplasmanda RAMS Başakşehir'i yenerken, deplasmanda Atakaş Hatayspor ve evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Banza'nın gol attığı diğer maçlarda deplasmanda Göztepe, Reeder Samsunspor, Beşiktaş, Galatasaray ile sahasında Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

"Üç büyük" rakibe de gol attı

Simon Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2 gol, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer gol attı.

Demokratik Kongolu futbolcu, gol krallığı yarışında 20 golü bulunan Galatasaraylı Victor Osimhen ile 18 golü olan RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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