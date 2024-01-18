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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK'yi 3-1 yendi. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Manisa FK Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu. - VTR Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın Axiom Mission 3 (Ax-3) kapsamında gerçekleştireceği uzay yolculuğuna ilişkin Kennedy Uzay Merkezi'nde açıklamalarda bulunacak.
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Spor, Futbol

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK'yi 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Selçuk Kılıç  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

7. dakikada Trabzonspor golü buldu. Enis Destan'ın pasında, ceza yayı üzerinden Fountas'ın şutunda yerden seken top, kaleci Samet Karabatak'ın solundan filelerle buluştu: 1-0.

15. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Ceza alanı dışından sol çaprazdan Korenica'nın kullandığı serbest atışta barajı geçen top, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti: 1-1.

28. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Bardhi'nin sol taraftan kullandığı köşe atışında, altıpas çizgisi üzerinde yükselen Enis Destan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

69. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağ taraftan pasında yakın mesafeden Enis Destan'ın şutunda top, kaleci Samet Karabatak'ın sağından filelerle buluştu: 3-1.

Bordo-mavili takım, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura adını yazdırdı.

Maçtan notlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Bitexen Antalyaspor maçı 11'ine göre Benkovic'in yerine Hüseyin Türkmen'e, Eren Elmalı'nın yerine Arif Boşluk'a, Berat Özdemir'in yerine Umut Güneş'e, Visca'nın yerine Kerem Şen'e ilk 11'de görev verdi.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları düzelmesine karşın Bakasetas ve Umut Bozok ile sakatlığı devam eden Orsic ile Abdülkadir Ömür, maç kadrosunda yer almadı.

Karadeniz ekibinde uzun bir sakatlık süreci yaşayan Hüseyin Türkmen, genç oyuncu Arif Boşluk ve sezon başında transfer edilen Umut Güneş, bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı.

Karşılaşmaya taraftarlar ilgi göstermedi. Tribünlerin çok büyük bir bölümü boş kalırken, az sayıda taraftar maçı stattan takip etti.

Maçın son dakikasında sakatlık geçiren Arif Boşluk, sedyeyle oyunu terk etti.

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