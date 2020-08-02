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Spor, Futbol

Trabzonspor yeni sezonda Eddie Newton ile devam etme kararı aldı

Trabzonspor Kulübü, A takımda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda teknik direktör olarak devam edecek.

Duygu Avunduk   | 02.08.2020
Trabzonspor yeni sezonda Eddie Newton ile devam etme kararı aldı

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, A takımda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda teknik direktör olarak devam etme kararı alındığını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda teknik direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton'a görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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