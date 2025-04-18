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Spor, Futbol

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Selçuk Kılıç, Eren Bozkurt  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Trabzon, Adana

Yeni Adana Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-0 yenen bordo-mavililer, çıkışını Adana Demirspor karşısında sürdürmek istiyor.

Ligde 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan 9. sıradaki Karadeniz ekibi, küme düşmesi kesinleşen son sıradaki rakibi karşısında 3 puan hedefliyor.

Trabzonspor'da Denis Draguş, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

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Eksi 2 puanla son sırada yer aldığı ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 39 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor ile mücadele edecek.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilmişti.

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