Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazandı

Trabzon
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor'u 4-0 yendi.
6. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa ile geriye çıkardığı topu yakın mesafeden Batahov, aynı şekilde dokunarak filelere gönderdi: 1-0
13. dakikada Mendy'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda, kaleci Nikolic'in yatarak müdahale etmeye çalıştığı top sol tarafından filelerle buluştu: 2-0
21. dakikada ceza alanı içinde Manaj'ın dönerek yerden sert vuruşunda, top yandan auta gitti.
25. dakikada Manaj'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, sert gelen topu kornere çelmeyi başardı.
31. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Ozan Tufan, kaleci Nikolic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı yerden filelere yolladı: 3-0
Trabzonspor, ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.
46. dakikada Visca, ceza alanı içinde Tolga Ciğerci tarafından düşürülünce maçın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.
48. dakikada Banza'nın, kullandığı penaltı atışında sağ tarafına yatan kaleci Nikolic, ayaklarıyla topu önlemeyi başardı.
61. dakikada Malheiro'nun pasında ceza alanı hemen dışından Visca'nın sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.
65. dakikada ceza alanı sağ tarafında rakiplerinden sıyrılan Koita'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
86. dakikada Trabzonspor, farkı 4'e çıkardı. Nwakaeme'nin pasında, ceza yayı üzerinden Lundstram'ın düzgün vuruşunda, top kaleci Nikolic'in sağından filelere gitti: 4-0
Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Bordo-mavililer, 2 maçtan 6 puan çıkardı
Geçen hafta sahasında Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden bordo-mavililer, Net Global Sivasspor karşısında da 4-0 gibi farklı sonuçla ayrılarak 2 maçtan 6 puan çıkardı.
Geçen sezon ligin son 3 haftasını galibiyetle kapatan Karadeniz ekibi, 26 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 238 gün sonra art arda 2 maçını kazandı.
Ligde puanını 25'e yükselten Trabzonspor, 9. sıraya çıkarak üst basamaklara bir adım daha yaklaştı.
Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.
Banza, 13. gole ulaştı
Sivasspor maçında fileleri bir kez havalandıran ve 13 gole ulaşan Simon Banza, 13 golü bulunan RAMS Başakşehirli Piatek ile beraber zirveye yerleşti.
Bordo-mavili futbolcu, karşılaşmanın 48. dakikasında ise penaltı pozisyonunu değerlendiremedi.
Bu penaltı öncesinde taraftarlar Uğurcan Çakır'ın atışı kullanmasını istedi. Ancak Sivassporlu oyuncular buna tepki gösterirken, teknik direktör Şenol Güneş de atışı Banza'nın yapması uyarısında bulundu.
Trabzonspor'da Edin Visca ise bordo-mavili forma altında 100. resmi maçına çıktı.
Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Erdoğan: "Bizim için çok talihsiz bir gece oldu"
Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, maçın ardından düzenlene basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını belirterek, "Bizim için çok talihsiz bir gece oldu. Ağır bir mağlubiyet oldu. Maçın zaten ilk 30 dakikasında kalemize gelen ilk 3 toptan gol yedik. Kötü bir başlangıç yaptık. Tabii oradan sonra Trabzonspor deplasmanında toparlanmak çok kolay olmadı." dedi.
İkinci yarı bir reaksiyon göstermek istediklerini kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Oyuncu değişikliği yaptık, formasyonda da değişiklik yapmaya çalıştık. Belki daha çok topa sahip olabiliriz ama açıkçası çok üretken olamadık, golü bulamadık. Bir gol bulduğumuz zaman rakip takımı biraz telaşa sokup oyunun kaderini değiştireceğimizi düşünüyorduk ama maalesef bunu başaramadık. Buradan çıkaracağımız önemli dersler var. Önümüzde çok önemli bir Kayserispor maçı var kendi sahamızda. İnşallah orada bu maçı telafi ederiz. Çünkü direkt rakibimizle oynuyoruz, altımızdaki rakibimizle. Dediğim gibi yarın itibarıyla tamamen o maça hazırlığımıza başlayıp inşallah oradan da iyi bir galibiyetle biran önce bu tehlikeli bölgeden çıkmak istiyoruz."
Lundstram: "Adaptasyon da tamamlandıkça takım daha da iyiye gidiyor"
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Lundstram, karşılaşmanın ardından Papara Park’ta düzenlenen basın toplantısında hem gol attığı hem de 3 puan aldıkları için çok mutlu olduğunu belirtti.
Takımın iyi gidişini görmekten de mutlu olduğunu ifade eden Lundstram, "Hafta hafta takımımız daha iyiye gidiyor, daha iyi bir futbol ortaya koymaya başlıyor. Kalitemiz zaten vardı bizim, bunu göstermeyi daha önce de denemiştik ama şu an özgüven kazandıkça takım kalitesini gösteriyor bu da beni ayrıca mutlu ediyor." dedi.
Lundstram, Şenol Güneş'in kendisini stoper pozisyonunda tercih etmesinden ötürü bir problem yaşamadığına değinerek, "Çok büyük bir sorun değil benim adıma çünkü daha önce oynadığım bir pozisyon stoper pozisyonu. Hocamızın bana nerede ihtiyacı varsa orada oynuyorum." diye konuştu.
İngiliz orta saha oyuncusu, adaptasyon sürecinin ilk geldiği zamanda kolay olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Birleşik Krallık dışına ilk kez çıktığım bir süreç yaşıyorum ben de. Dolayısıyla birçok yeni oyuncu, yeni bir ülkedesiniz. Adapte olmak biraz zaman alıyor. Ben de isterdim bunun daha çabuk ve kısa zamanda bitmesini ama tabii ki bir zaman gerekiyor bu süreci de tamamlamak için. Adaptasyon da tamamlandıkça takım daha da iyiye gidiyor, bireysel olarak da herkes çok daha iyi kalitesini gösteriyor."
Trabzonspor'un son iki maçında defans oyuncularının gol katkısı verdiği hatırlatılan Lundstram, "Tabii ki daha fazla gol atmak isteriz, her maçta gole katkıda bulunmak isteriz ama savunma oyuncularının gol katkısında bulunması çok sık görülen bir durum değil. Önemli olan şey takım kazanırken herkesin katkıda bulunması ama aslında savunma oyuncularının katkısıyla takım maç kazandığında bu değişik bir durum oluşturuyor. Çünkü her zaman Simon Banza'nın gol atamayacağı durumlar da olacak ve bizim katkı vermemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Güneş: "Son haftalarda oyun ve sonuç olarak daha iyiye gidiyoruz"
Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde daha önce çok puan kaybı yaşadıklarını belirterek, "Son haftalarda oyun ve sonuç olarak daha iyiye gidiyoruz. Bugün de mutlaka kazanmaya ihtiyacımız vardı. Bulunduğumuz yer takımı da yönetimi de bizi de taraftarı da rahatsız ediyordu." dedi.
Gol yemeden goller atmanın sevindirici olduğunu ifade eden Güneş, şöyle devam etti:
"Oyuncular mutlu oldu, taraftarı mutlu ettiler bizi de mutlu ettiler. Daha fazla gol atmak ve daha iyi oynamak için dersler çıkarmalıyız. Bunu hep söylüyorum sadece kaybettiğimiz zaman dersler çıkarmıyoruz, bazen kazanırken de çıkarmak lazım. Takımın genel güven yapısı geliştikçe oyun kalitesi de daha fazla artıyor. Rakibe bugün kaybetsek o bizi geçiyordu. Enteresan bir durum. Puan durumuna fazla bakmıyorum canımı sıkmasın diye. Şu anda yukarıya doğru ivmelendik. İnşallah devam eder."
Güneş, ikinci yarının ilk maçını kazandıklarını dile getirerek, "Bundan sonra önümüzde maçlar var. Kayseri, arkasından kupa maçı İskenderun ve Eyüpspor maçı var. Bu 3 maça odaklanmak durumundayız. Haftayı BAY geçiyoruz. Arkadaşlara izin verdik, toparlanıp ondan sonra yeniden bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hepsini tebrik ediyorum. Taraftar da destek oldu teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
"Uğurcan topa iyi vuruyor ama penaltı atması doğru değildi"
Penaltı pozisyonunda taraftarların Uğurcan'ın atmasını istemesine ilişkin yaşananlara da açıklık getiren Güneş, şunları söyledi:
" Penaltı konusunda ben bilgi vereyim, taraftarın isteği bizim için önemlidir. 'Boynumuz kıldan incedir' deriz. Ama bazı şeyleri bozmak olursa yaralanırız yani. Duygularımızın esiri olmayalım. Görevlerimiz, pozisyonlarımız. Uğurcan’ı tebrik ediyorum ikinci çocuğu oldu, Umut’u da tebrik ediyorum onun da çocuğu oldu. Uğurcan’a jest yapmak istediler. Ama bu düşünce bu tip maçlarda bunu yapmak doğru değil. Rakip için doğru değil, bizim için doğru değil, Uğurcan için doğru değil, Banza için doğru değil. Banza kaçırdı, aynı şeyi Uğurcan da kaçırabilirdi. Yani ciddi bir iş yapıyoruz. Uğurcan oraya gitmek zorundaydı çünkü taraftar çok istekliydi. Bazen duygularımızı örtmemiz gerekiyor. Bir de düşünün ki 0-0 olsaydı atar mıydı? O zaman seyirci de müdahale etmesin o isteklerini bana söylesinler ben de değerlendirir ona göre görev veririm yani. Gerçi Uğurcan da topa iyi vuruyor, atabilirdi ama bu doğru bir şey değildi."
Şenol Güneş zor dönemlerde yorulup pes etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki bir soruya da, "Pes etmek diye bir şey yok. Ama üzüldüğüm doğrudur. İşimizi iyi yapacağız. Mühim olan orada durup toparlanmak." dedi.
Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Güneş "1-2 transfer açıklanabilir. Daha önce Adryelson ile anlaşmıştık ama olmadı. Şu andaki durumu başkan açıklar, ben açıklamam. Ben sadece fikirlerimi söylüyorum olumlu olumsuz diye." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.