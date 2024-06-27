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Spor, Futbol

Trabzonspor, Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor Kulübü, Hull City'den Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

Hakan Burak Altunöz  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Trabzonspor, Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, futbolcunun kesin transferi konusunda anlaşma sağlanan Hull City'e sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon avronun üç taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, opsiyon hakkı kulüpte olmak üzere Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı vurgulanarak, "Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya 2024-2025 futbol sezonunda 46 milyon 37 bin 500, 2025-2026 futbol sezonunda 51 milyon 75 bin, 2026-2027 futbol sezonunda 56 milyon 112 bin 500 lira garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2027-2028 futbol sezonunda 61 milyon 150 bin lira garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,8'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

Ozan Tufan için imza töreni düzenledi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan kulüp yönetim kurulu üyesi Derviş Köz, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te Çekya'yı yenerek son 16 takım arasında yer alan A Milli Takım'ı kutladı.

Milli takımın başarısından gurur duyduklarını aktaran Köz, "Bu vesileyle milli takımlarımızın bütün kategorilerinde oynayan Ozan Tufan kardeşimize 'hoş geldin.' diyoruz. Ozan, dünyanın en büyük şehir takımına geldiğini biliyor. Burada çok başarılı olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

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