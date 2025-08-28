Dolar
Spor, Futbol

Süper Lig'de 4. haftanın perdesi yarın açılacak

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Ceren Aydınonat  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Süper Lig'de 4. haftanın perdesi yarın açılacak

İstanbul

Haftanın açılış mücadelesinde Göztepe, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 4. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor (Kocaeli)

21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

31 Ağustos Pazar:

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

