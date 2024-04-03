Trabzonspor, Konyaspor'u 3 golle geçti

Konya
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'u MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda konuk etti.
İlk yarı
TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın ilk düdüğüyle Trabzonsporlu oyuncular, omuz omuza vererek bir süre oyuna başlamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve yedek kulübesindeki oyuncular da ayakta durarak protestoya destek verdi.
19. dakikada konuk ekip öne geçti. Meunier'in pasına hareketlenen Trezeguet'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA
23. dakikada Enis Bardhi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, direğe çarpan top üstten dışarı çıktı.
39. dakikada Cikalleshi'nin uzaktan sert şutunda, top üstten auta gitti.
Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarı
59. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Meunier'in sert şutunda, Guilherme'nin topa elle müdahale ettiğini değerlendiren hakem Atilla Karaoğlan, beyaz noktayı işaret etti. Visca'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA
79. dakikada Ethemi'nin sağ kanattan yerden ortasında N'Zonzi'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-2.
81. dakikada Moreno'nun sol kanattan ortasında, Oğulcan Ülgün'ün kafa vuruşunda top üst direkten döndü.
Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA
88. dakikada Fountas'ın sert şutunda, top ağlara gitti: 1-3.
Karşılaşma Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
"Üçüncülük hedefi doğrultusunda kazandığımız için son derece mutluyuz"
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hedeflerinin ligde üçüncülük olduğunu ve bunun için mücadele ettiklerini vurguladı.
Maç içinde rakibe çok fazla fırsat vermediklerinin altını çizen Avcı, "İkinci yarıda yakaladığımız penaltı ile farkı 2'ye çıkardık. Rakip artık tamamen riskleri aldı. Kenar ortalar yaptı. Pozisyonda da bir formasyon değişikliği yaptık. Son bölümde top rakipteyken iki stoperin arasına soktuk. Tamamen bir beşliye döndük. 5-4-1'e döndük. Kenar ortası çok fazla gelmeye başladı. Sonra Fountas oyuna girip harika bir vuruş yaptı. Üçüncülük hedefi doğrultusunda kazandığımız için son derece mutluyuz. Bugün kazanmayı hak ettik. Harika goller oldu. Harika bir galibiyet oldu." diye konuştu.
Avcı, maç başında oyuncularının protestosuna ilişkin soruya da "Abdullah hoca ve ekibi bu zamana kadar oyunun içinde kalıp, oyunu ve oyuncuyu geliştirmekle ilgili bir ifade kullandım. Bu süreç böyle devam edecek. Bütün yaşanan olaylarla ilgili bunu söylüyorum ama hiçbir şekilde bu bizde başlık veya manşet olmuyor. Futbolun bütün paydaşları sizler, bizler, teknik adamlar, antrenörler, futbolcular, yöneticiler, başkanlar, dilimizi, üslubumuzu değiştirmediğimiz sürece kalbimizi, gönlümüzü de değiştiremeyeceğiz. Sorumluluk sahibi insanlar, sorumlu davranacaklar. Dillerini, üsluplarını değiştirirlerse o zaman her şey daha güzel olacak." cevabını verdi.
Kaleci Uğurcan Çakır'ın tribünlerce protesto edildiğinin hatırlatılması üzerine Avcı, "Uğurcan Çakır, Avrupa Şampiyonası'na gitmiş, milli takımın kalecisidir. Bunlara cevap vermek istemiyorum. Uğurcan'ın yaptığı bir yanlış varsa onu zaten kendisiyle konuşurum. Her yerde aynı şekilde milli takım kalecisi böyle bir şeyle karşılaşabiliyorsa bu da çok sağlıklı bir durum değil. Oyunu konuşursak daha iyi olur. Bu oyunu artık senelerdir konuşamıyoruz. Gelişemiyoruz. Tribünler niye boş, zeminler niye bozuk, takvim niye böyle? Bunları konuşmayacak mıyız? Bu tarafından konuşmamız lazım. Bu oyunu geliştirmeye, içinde olmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.
"Seyircimize çok teşekkür ederim. Son dakikaya kadar yanımızda oldu"
TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da iyi mücadele verdiğini söyledi.
Son üç haftadır futbolun ikinci planda olduğunu vurgulayan Ömerovic, "Konyaspor camiası bazı şeyleri hak etmiyor. Seyircimize çok teşekkür ederim. Son dakikaya kadar yanımızda oldu. Oyuncular da sonuna kadar savaştı. Bir şeyleri olumluya doğru çevirmek için pozisyonlarımız vardı. Güzel şeyleri konuşursak futbol adına güzel goller vardı. İki takımın da mücadelesi güzeldi. Ama öbür tarafta baktığımız zaman, biraz daha sahadaki eşitlik, adalet daha da iyi olması gerekiyor diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Ömerovic, bütün gücüyle bildiği şeyleri sahada yapmaya çalıştığını belirterek, "Bu akşam da böyle oldu diyebilirim. Zaten bütün bu maçlara baktığımız zaman bazen şanssızlıklar, bazen hatalar oldu. Ama bugünkü maç biraz daha farklı oldu." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.