Trabzonspor, Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Trabzon
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, her bir sezon için 2 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza ücreti ödenecektir. Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonu tescil döneminde 5 milyon avro, 2026/2027 futbol sezonunda 4 milyon avro karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."
İmza töreni düzenledi
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, "Transfer ettiğimiz oyuncumuzun öz geçmişi ve tecrübesi tartışılmaz. Tüm taraftarlarımız, yöneticiler ve teknik kadro kadar futbolun içerisindeler. Transfer etmiş olduğumuz oyuncunun kapasitesini tüm taraftarlarımız zaten biliyor. Takımımız için oldukça iyi bir transfer." ifadelerini kullandı.
Kılıç, Savic'in bulunduğu mevkide geçen yıllarda bordo-mavili kulübün problemler yaşadığını belirterek, "Kendisi o mevkiye alınabilecek en iyi oyuncu olarak düşünüldü ve alındı. İnşallah onun için de bizim için de iyi bir süreç olur. Oyuncunun geçmişteki futbol hikayesi ve tecrübesi üst seviyede. Böylesine bir oyuncuyu Trabzonspor'a getirmek bizim ve taraftarlarımız adına mutluluk verici. Transfer hepimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Savunma oyuncusu Savic de Trabzonspor'a transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim buraya gelmemi çok isteyen ve bunun için fedakarlıklar yapan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Trabzonspor benim için doğru bir kulüp. Çevreme de Trabzonspor'un benim için doğru yer olduğunu söyledim. Kafamda hiçbir şüphe olmadan buradayım. Bir an önce Trabzonspor forması ile sahaya çıkmayı ve takım arkadaşlarımla mücadele etmeyi istiyorum. Hepimiz adına başarılı bir sene olacağını umuyorum. Benim konuşma yerim sahanın içi. Artık sahanın içinde konuşma vakti. Sözlerimin bir kısmını da Atletico Madrid'e ayırmak istiyorum. Uzun yıllar boyunca formasını terlettiğim Atletico Madrid'e, Trabzonspor'a transferime izin verdiği için teşekkür ediyorum."
Açıklamada, Stefan Savic'in 15 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.