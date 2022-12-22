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Spor, Futbol

Trabzonspor, Fenerbahçe önünde sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 31 lig maçında mağlup olmayan bordo-mavililer, hafta sonunda konuk edeceği Fenerbahçe karşısında galip gelerek yenilmezlik serisini 656 güne taşımaya çalışacak.

Selçuk Kılıç   | 22.12.2022
Trabzonspor, Fenerbahçe önünde sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Trabzon

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 31 lig maçında 19 galibiyet, 12 beraberlik alarak mağlup olmayan bordo-mavililer, yenilmezlik serisini 656 güne taşımaya çalışacak.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

Karadeniz ekibi, bu sezon ligde taraftarı önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

Trabzonspor, söz konusu iç saha maçlarının birinde Altay'la zemin bakımı çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşırken, bu müsabakadan da 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon ligde oynadığı maçlar

Trabzonspor, sahasında bu sezon Atakaş Hatayspor'u 1-0, Gaziantep FK'yi de 3-2, Demir Grup Sivasspor'u ise 1-0'lık sonuçla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, Galatasaray ve Kasımpaşa ile 0-0, Arabam.com Konyaspor karşısında da 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Avrupa'da mağlubiyeti yok

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarında sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, Kızılyıldız'ı 2-1, Monaco'yu 4-0, Ferencvaros'u da 1-0 yendi.

1994-1996 arasındaki seriyi geçmişti

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısındaki sonuçla, Mart 1994 ve Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini yakalamıştı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa karşısında mağlup olmayarak yenilmezlik serisini 29 maça çıkarıp söz konusu dönemdeki başarısını geride bırakmıştı.

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