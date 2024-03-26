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Spor, Futbol

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin taraftarların tutuklanmasına itiraz reddedildi

Trendyol Süper Lig'de, 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin 5 taraftarın tutuklanmasına yönelik itiraz reddedildi.

Seyit Ahmet Eksik  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin taraftarların tutuklanmasına itiraz reddedildi

Trabzon

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin de aralarında bulunduğu 5 zanlının avukatları, Trabzon 4. Asliye Ceza Hakimliği nezdinde tutuklama kararına itirazda bulundu.

Hakimlik, itirazın reddine ve şüphelilerin mevcut halinin devamına karar verdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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