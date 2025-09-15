Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi

Rize
5. dakikada, Papanikolau'nun pasında Halil İbrahim Dervişoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından şutunda topu kaleci Erhan Şentürk kornere çeldi.
8. dakikada, Pereira'nın sert şutunda iyi uzanan kaleci Fofana, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
15. dakikada Laçi'nin uzun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Zeqiri'nin kafayla topu önüne indirdikten sonra sert şutunda, kaleci Erhan Şentürk, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çelmeyi başardı.
38. dakikada sol kanattan Alikulov'un ortasında iyi yükselen Papanikolaou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.
Maçın ilk yarısı, golsüz berabere tamamlandı.
İkinci yarı
65. dakikada ev sahibi ekipten Laçi'nin pasında topla buluşan Zeqiri'nin sol kanattan şutunda kaleci Erhan Şentürk, topu kontrol etti.
67. dakikada Laçi'nin sol kanattan ortasında Sowe'un ceza alanından kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
90 +3 dakikada Zeqiri'nin sağ kanattan ortasında topla buluşan Emrecan Bulut'un dönerek şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
90+6 dakikada Hanousek'in pasında Panikolaou'nun müdahalesi sonrası Zuzek, yerde kaldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi.
90+9 dakikada Onyekuru'nun kullandığı penaltı atışında kaleci Fofana, gole izin vermedi.
Müsabaka ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Eroğlu: "Futbol anlar oyunu. 90'ıncı dakikada maçı kaybediyorsun"
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün berabere kalsalar da üzülecekleri bir maç olduğunu ifade eden Eroğlu, oyuncuların maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiğini belirtti.
Derslerine iyi çalıştıklarını ifade eden Eroğlu, "Baskıları kırarak rakibin geri koşmasını sağladık ve topun bizde kalmasını sağladık. Sadece pozisyon anlamında belki çok daha üretken olabilirdik. Bu da normal. Yeni aramıza katılan oyuncularımız var. Bahane anlamında söylemiyorum. Bilgi anlamında söylüyorum. Ön taraf ilk defa bugün birlikte oynadı. Orta sahada değişen oyuncularımız var, yetiştiremediğimiz transferler var. Rakibi kalemizden uzak tuttuk. Girdiğimiz pozisyonlar vardı." diye konuştu.
"Maçın son dakikasında penaltı golünü atsak en azından berabere bitecekti." ifadesini kullanan Eroğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:
"Gaziantep maçında son dakika yaptırdığımız penaltıyla kaybetmiştik. Bugün de penaltı atamadan kaybettik. Oyuncularım iyi mücadele ortaya koydu. Karşımıza geçen seneden kadrosu olan hem kadro genişliği hem derinliği olan bir takım vardı. Biz de gerçekten bugün iyi oyun ortaya koyduk ama futbol maalesef skor oyunu. Skor alman gerekiyor. En azından kaybetmemen gerekiyor. Biz de milli arada aslında iyi çalıştık dersimize ama sonuca yansıtamadık. Bugünden dersler çıkaracağız. Futbol anlar oyunu. 90'ıncı dakikada maçı kaybediyorsun. Biz kaybettik, üzgünüz. Hemen toparlanmamız gerekiyor. Pes etmeyeceğiz ve daha çok çalışacağız ve çok başarılı olacağız. Takıma katılacak arkadaşlarla artık skorlar almaya başlayacağız."
Gençlerbirliği ve Eroğlu'nun "Süper Lig'de galibiyet" hasreti
Trendyol Süper Lig'e 4 yıl sonra dönen Gençlerbirliği, ilk 5 maçta puanla tanışamadı.
Kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı.
Emrecan Bulut'un uzatma dakikalarındaki golüne engel olamayan başkent ekibi, 90+9'uncu dakikada da Henry Onyekuru ile penaltı atışından yararlanamadı.
Gençlerbirliği, bu sonuçla ilk 5 maçını da kaybederek Süper Lig tarihindeki en kötü başlangıcını yaptı. Kırmızı-siyahlılar, en son 1992-93 sezonundaki ilk 4 karşılaşmasını kaybetmişti.
Ligin bu sezon puansız tek takımı kalan Gençlerbirliği, sezonun 6. haftasında Ankara Eryaman Stadı'nda Eyüpspor'u konuk edecek.
Hüseyin Eroğlu'nun Süper Lig galibiyeti yok
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamadı.
Samsunspor'da 2023-24 sezonuna başlayan ve ilk 5 haftada kulübede yer alan Eroğlu, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı.
Gençlerbirliği teknik direktörlüğü görevinde de ilk 5 maçında takımının hanesine puan yazdıramayan Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'de kulübede bulunduğu 10 karşılaşmada 1 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı.