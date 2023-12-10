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Belçika’nın Heusden-Zolder şehrinde belediye binası önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin İsrail’in Nahal-Oz bölgesinden yayındayız. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK’ye konuk olan Trabzonspor sahadan galip ayrıldı. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Șumudică açıklamalarda bulundu. -VTR- İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor.
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Spor, Futbol

Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

Fırat Özdemir  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yendi

Gaziantep

12. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Dragus'un aşırtma pasını ceza sahasında buluşan Oğulcan Çağlayan'ın çektiği sert şutu kaleci Uğurcan Çakır güçlükle kontrol etti.

33. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattaki atağında, Edin Visca'nın açtığı ortaya ceza sahasında yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Nita'nın uzanmasıyla top auta çıktı.

36. dakikada konuk ekibin sağ kanattaki atağında, Visca'nın ortasını ceza sahasında hakim olan Trezeguet'in çektiği sert şutu kaleci Nita kornere çeldi.

40. dakikada Trabzonspor'un sol kanattaki atağında Eren Elmalı'nın ortasına yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top kalenin üst direğinin az üstünden auta çıktı.

41. dakikada ev sahibinin sağ kanattaki atağında Maxim'in ortasıyla ceza yayına yakın noktada buluşan Dragus'un çektiği şut kalenin solundan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

47. dakikada konuk ekip golü buldu. Visca'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu kale dibinde buluşan Onuachu'nun kafa vuruşunu kale çizgisindeki Djilobodji uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Trezeguet'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

50. dakikada Trabzonspor'un sol kanattaki atağında, Trezeguet'in ceza sahasına gönderdiği ortaya kale dibinde yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunu kaleci Nita zorlukla kontrol etti.

59. dakikada Trabzonspor farkı 2'e çıkardı. Trezeguet'in sol kanattan verdiği pasla ceza yayının üzerinde topla buluşan Abdulkadir Ömür, topu gerideki Bakasetas'a bıraktı. Bakasetas, sert ve düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

63. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Ceza sahasındaki Markovic'in pasını alan Maxim'in sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Uğurcan Çakır'ın elleriyle müdahalesinin ardından üst kale direğine çarparak içeri döndü, savunma uzaklaştırdı.

76. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattaki Visca'nın ortasına yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda top kaleci Nita'nın dokunması sonrasında içeri döndü. Trezeguet, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere ulaştırdı: 0-3.

80. dakikada ev sahibi golü buldu. Hakem Arda Kardeşler'in serbest vuruşu kararın ardından topun başına Dragus geçti. Dragus, çektiği serbest vuruşunda meşin yuvarlağı kalenin sol köşesinden ağlarla buluşturdu:1-3.

Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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