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Spor, Futbol

Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

Koray Kılıç  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup etti Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor ile Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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İlk yarı

7. dakikada Visca'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada altıpasta topla buluşan Cham'ın vuruşunda savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

24. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Murat Uğur Eser'de kaldı.

45. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kornerden gelen topta ceza sahasında Banza, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

54. dakikada Cihan Çanak'ın sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Ozan Tufan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

59. dakikada kornerden gelen topa Batagov'un ceza sahasında gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

68. dakikada ceza sahasında topla buluşan Visca'nın vuruşunda kaleci Murat Uğur Eser topu kurtardı.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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