Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri yarın satışa sunulacak

Trabzon
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatları, kale arkası tribün için 350 lira, Fırtına tribün için 450 lira, Doğu tribün için 650 lira, Batı tribün için 750 lira, VIP Silver için bin 750 lira, VIP Gold için 2 bin 500 lira, VIP Platinum için de 3 bin 250 lira olarak belirlendi.
Biletlerin yarın saat 11.00'de satışa sunulacağı kaydedildi.
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