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Trabzonsporlu futbolcu Naci Ünüvar, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, Futbol

Trabzonspor, Antalyaspor'u 2 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Selçuk Kılıç   | 01.02.2023
Trabzonspor, Antalyaspor'u 2 golle geçti Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz - AA

Trabzon

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. 

Maçın 12. dakikasında Trezeguet'in ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Leite'den dönen topu Eren Elmalı tamamlamak isterken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada Eren Elmalı'nın pasında ceza alanı içinde Trezeguet'in dönerek vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

32. dakikada Gomez'in sağdan pasında, savunmanın arkasında topu önüne alan Bakasetas'ın şutunda, kaleci Leite yatarak tehlikeyi önledi.

34. dakikada sol tarafta son çizgi üzerindeki Bakasetas'ın ortasında, kaleci Leite'den dönen topu yakın mesafeden Trezeguet, sert bir vuruşla filelere gönderdi. Yardımcı hakem Bakasetas'ın topu çizgi dışından çevirdiği gerekçesiyle bayrağını kaldırırken, VAR kararıyla hakem Mete Kalkavan gol kararı verdi: 1-0

44. dakikada Ndao'nun yakın mesafeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale edemediği top üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde kapadı.

İkinci yarı

49. dakikada Larsen'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Denswil'in kafa vuruşunda, kaleci Leite topu kontrol etti.

64. dakikada sakatlanarak sedye ile oyunu terk eden Eren Elmalı'nın yerine Hüseyin Türkmen oyuna dahil oldu.

67. dakikada Bakasetas'ın ara pasında, yakın mesafede uygun durumdaki Djaniny'in şutunda, top kaleci Leite'den döndü.

90+4. dakikada sağ tarafta Maxi Gomez'in pasında savunmada Fernando'nun ters şutunda, üst direkten dönen topu Naci Ünüvar yakın mesafeden filelere gönderdi: 2-0

Trabzonspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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